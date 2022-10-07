ЗАВОД АДЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА (5 октября 2022)

В связи с открытием нового цеха Завода и увеличением производственных мощностей, компания АДЛ объявляет
о расширении штата сотрудников производственного комплекса. Для работы в крупной отечественной компании,
являющейся системообразующим предприятием России, мы приглашаем специалистов по направлениям:
• оператор станков с программным управлением;
• электросварщик;
• токарь;
• фрезеровщик;
• кладовщик.
Удобный график работы и высокая заработная плата. Иногородним предоставляется общежитие.
По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону: 8 916 743 81 93
Коломенский г.о., п. Радужный, дом 45. Завод АДЛ
https://adl.ru/about/news/10_2022/zavod-adl-obyavlyaet-o-dopolnitelnom-nabore-sotrudnikov-proizvodstvennogo-kompleksa/