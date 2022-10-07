НОВЫЙ МАРКЕТИНГЛУНДА. Аренда инструмента – это современно, выгодно и удобно!

Технологии монтажного бизнеса не стоят на месте – методы, системы и материалы постоянно развиваются. Вслед за
ними совершенствуется и инструмент. При этом редкие монтажники могут позволить себе иметь оборудование на
все случаи жизни. Да и, как правило, большинство специализируется на каких-то конкретных материалах и
технологиях. Но как быть, когда нужно использовать инструмент, которого у вас нет? Покупать ради одного
монтажа? А если покупка нецелесообразна, так как стоимость монтажных работ просто не окупит его? Отказываться
от объекта? Вовсе необязательно, ведь есть отличное решение – взять у нас инструмент в аренду! На нашем складе
всегда в наличии огромный ассортимент:
труборезы;
расширительные и гидравлические инструменты;
сварочное оборудование для пластиковых труб;
аксиальный инструмент;
ручные и электрические опрессовщики;
пресс-инструмент для металлопластика, меди и нержавейки;
оборудование для исследования и прочистки труб и каналов;
инструмент для нарезания резьбы и алмазного бурения;
системы управления для насосов и другое.
Только лучшее профессиональное оборудование от крупнейших производителей – BWT, Geberit, Grundfos, Henco,
IMI TA, KAN-therm, Milwaukee, Novopress, Pro Aqua, Rehau, Rems, Rothenberger, Uponor, Viega, Walraven, Weldy.
Оформить аренду можно легко и быстро на нашем сайте. Минимальный срок – 24 часа. Получить инструмент можно
в любом филиале Lunda. А перед выдачей мы обязательно проверим его комплектность и работоспособность.
https://lunda.ru/company/news/news/arenda_instrymenta102022/