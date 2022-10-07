НОВЫЙ МАРКЕТИНГЛУНДА. Аренда инструмента – это современно, выгодно и удобно!

Технологии монтажного бизнеса не стоят на месте – методы, системы и материалы постоянно развиваются. Вслед за

ними совершенствуется и инструмент. При этом редкие монтажники могут позволить себе иметь оборудование на

все случаи жизни. Да и, как правило, большинство специализируется на каких-то конкретных материалах и

технологиях. Но как быть, когда нужно использовать инструмент, которого у вас нет? Покупать ради одного

монтажа? А если покупка нецелесообразна, так как стоимость монтажных работ просто не окупит его? Отказываться

от объекта? Вовсе необязательно, ведь есть отличное решение – взять у нас инструмент в аренду! На нашем складе

всегда в наличии огромный ассортимент:

труборезы;

расширительные и гидравлические инструменты;

сварочное оборудование для пластиковых труб;

аксиальный инструмент;

ручные и электрические опрессовщики;

пресс-инструмент для металлопластика, меди и нержавейки;

оборудование для исследования и прочистки труб и каналов;

инструмент для нарезания резьбы и алмазного бурения;

системы управления для насосов и другое.

Только лучшее профессиональное оборудование от крупнейших производителей – BWT, Geberit, Grundfos, Henco,

IMI TA, KAN-therm, Milwaukee, Novopress, Pro Aqua, Rehau, Rems, Rothenberger, Uponor, Viega, Walraven, Weldy.

Оформить аренду можно легко и быстро на нашем сайте. Минимальный срок – 24 часа. Получить инструмент можно

в любом филиале Lunda. А перед выдачей мы обязательно проверим его комплектность и работоспособность.

https://lunda.ru/company/news/news/arenda_instrymenta102022/