Почему Транснефть и Газпром стали приобретать машзаводы, а ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз этого не делают? (03.10.2022)

Таким вопросом задаются участники рынка. Известно, что Петербургская машиностроительная компания АО «РЭП

холдинг» перешла под контроль «Газпром энергохолдинга». В контур приобретаемых активов также входят Невский

завод и «Электропульт-Система». ПАО «Транснефть» имеет контрольные пакеты в АО «Транснефть Нефтяные

Насосы» и АО «Русские электрические двигатели». АО «Томский завод электроприводов» - дочернее общество АО

«Транснефть - Западная Сибирь»).

Эксперты отмечают, что возможно, приобретение машиностроительных компаний естественными монополиями

связано с тем, что они работают по затратной схеме, обосновывая тарифы в Правительстве РФ. Компании, которые

работают в рынке, а не по принципу тарифов, пока не приобретают машиностроительные компании.

https://www.tek-all.ru/news/id9254-pochemu-transneft-i-gazprom-stali-priobretat-mashzavodi-a-lukoyl-i-surgutneftegaz-etogo-ne-delaut/