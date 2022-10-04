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Компания «ПРИВОДЫ АУМА» приняла участие в выставке KIOGE в Казахстане

04 октября, 2022 15
На выставке компания АУМА представила две новинки продукции. Одна из них –взрывозащищенный компактный 
электропривод PROFOX, характеризующийся изменяемой скоростью, низким энергопотреблением, малым весом и 
габаритами. Этот привод идеально подходит для применения в составе блочно-модульных конструкций.
 Вторая новинка – взрывозащищенный электропривод TIGRON в низкотемпературном исполнении (от -65°С до 
+75°С), используемый на арматуре самого разного типа и диаметра.
 На стенде работали как представители ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в Казахстане, так и сотрудники Московского 
офиса, присутствовал также представитель головного завода в Германии Йоахим Тоффоло.
Сайт компании, 30 сентября

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