Компания «ПРИВОДЫ АУМА» приняла участие в выставке KIOGE в Казахстане

На выставке компания АУМА представила две новинки продукции. Одна из них –взрывозащищенный компактный
электропривод PROFOX, характеризующийся изменяемой скоростью, низким энергопотреблением, малым весом и
габаритами. Этот привод идеально подходит для применения в составе блочно-модульных конструкций.
Вторая новинка – взрывозащищенный электропривод TIGRON в низкотемпературном исполнении (от -65°С до
+75°С), используемый на арматуре самого разного типа и диаметра.
На стенде работали как представители ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в Казахстане, так и сотрудники Московского
офиса, присутствовал также представитель головного завода в Германии Йоахим Тоффоло.
Сайт компании, 30 сентября