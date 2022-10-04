Компания «ПРИВОДЫ АУМА» приняла участие в выставке KIOGE в Казахстане

На выставке компания АУМА представила две новинки продукции. Одна из них –взрывозащищенный компактный

электропривод PROFOX, характеризующийся изменяемой скоростью, низким энергопотреблением, малым весом и

габаритами. Этот привод идеально подходит для применения в составе блочно-модульных конструкций.

Вторая новинка – взрывозащищенный электропривод TIGRON в низкотемпературном исполнении (от -65°С до

+75°С), используемый на арматуре самого разного типа и диаметра.

На стенде работали как представители ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в Казахстане, так и сотрудники Московского

офиса, присутствовал также представитель головного завода в Германии Йоахим Тоффоло.

Сайт компании, 30 сентября