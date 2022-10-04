УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА.

Инвестиционный совет, членом которого является Наталья Орловская, создан в регионе для улучшения
инвестиционного климата, снижения административных барьеров и более тесного государственно-частного
партнерства при реализации инвестиционных проектов. В состав совета входят ведущие представители бизнес-
сообщества, руководители крупнейших Новгородских предприятий, главы профильных министерств и органов
власти.
Одной из целей работы является повышение позиций Новгородской области в национальном рейтинге состояния
инвестклимата. Сегодня среди всех субъектов РФ наш регион занимает пятую строчку рейтинга, опережая Санкт-
Петербург, Ленинградскую область, Краснодарский край и др.
В 2021 году в Новгородской области была создана особая экономическая зона, предоставляющая работающим в ней
предпринимателям налоговые льготы и поддержку. Резидентами ОЭЗ могут стать промышленные предприятия,
включая малые и средние, с инвестициями от 120 млн рублей. На данном этапе, отметил Глава региона Андрей
Никитин, на территории ОЭЗ уже ведутся строительные работы в первом корпусе индустриального парка.
Ожидается, что резиденты смогут начать работу уже к концу 2023 года. Несколько проектов, претендующих на
статус резидентов, были рассмотрены в ходе работы совета.
Наталья Орловская вместе с коллегами из Санкт-Петербургского отделения общероссийской организации «Деловая
Россия» озвучили несколько инициатив для развития межрегиональной кооперации между Великим Новгородом,
Санкт-Петербургом и регионами СЗФО. Главная задача такого партнерского взаимодействия между регионами –
повышение социально-экономической устойчивости за счет создания механизма, который позволит предприятиям
из разных регионов более тесно взаимодействовать, размещать друг у друга заказы, обеспечивать специалистов
стабильной работой, помогать в обеспечении комплектующими и материалами. Это, по мнению представителей
реального производственного сектора экономики, поможет минимизировать простои оборудования и рабочей силы
и в целом ускорит процессы импортозамещения.
Одним из важных предложений, с которым выступили Наталья Орловская и коллеги, стало создание единой
платформы для оперативного обмена данными по востребованным в регионах Северо-Запада специалистам.
Генеральный директор МК «Сплав» отметила:
— Из-за санкций у одних предприятий стало меньше заказов, зарубежные компании ушли, но люди остались. Это
востребованные специалисты, которым нужна работа. И наша Корпорация, и многие другие предприятия Северо-
запада готовы трудоустроить этих сотрудников у себя на постоянной или временной основе и содействовать их
переезду в другой регион.
http://mksplav.ru/blog/2022/10/04/generalnyj-direktor-mk-splav-prinyala-uchastie-v-zasedanii-soveta-pri-gubernatore-novgorodskoj-oblasti-po-uluchsheniyu-investicionnogo-klimata/