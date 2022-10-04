УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА.

Инвестиционный совет, членом которого является Наталья Орловская, создан в регионе для улучшения

инвестиционного климата, снижения административных барьеров и более тесного государственно-частного

партнерства при реализации инвестиционных проектов. В состав совета входят ведущие представители бизнес-

сообщества, руководители крупнейших Новгородских предприятий, главы профильных министерств и органов

власти.

Одной из целей работы является повышение позиций Новгородской области в национальном рейтинге состояния

инвестклимата. Сегодня среди всех субъектов РФ наш регион занимает пятую строчку рейтинга, опережая Санкт-

Петербург, Ленинградскую область, Краснодарский край и др.

В 2021 году в Новгородской области была создана особая экономическая зона, предоставляющая работающим в ней

предпринимателям налоговые льготы и поддержку. Резидентами ОЭЗ могут стать промышленные предприятия,

включая малые и средние, с инвестициями от 120 млн рублей. На данном этапе, отметил Глава региона Андрей

Никитин, на территории ОЭЗ уже ведутся строительные работы в первом корпусе индустриального парка.

Ожидается, что резиденты смогут начать работу уже к концу 2023 года. Несколько проектов, претендующих на

статус резидентов, были рассмотрены в ходе работы совета.

Наталья Орловская вместе с коллегами из Санкт-Петербургского отделения общероссийской организации «Деловая

Россия» озвучили несколько инициатив для развития межрегиональной кооперации между Великим Новгородом,

Санкт-Петербургом и регионами СЗФО. Главная задача такого партнерского взаимодействия между регионами –

повышение социально-экономической устойчивости за счет создания механизма, который позволит предприятиям

из разных регионов более тесно взаимодействовать, размещать друг у друга заказы, обеспечивать специалистов

стабильной работой, помогать в обеспечении комплектующими и материалами. Это, по мнению представителей

реального производственного сектора экономики, поможет минимизировать простои оборудования и рабочей силы

и в целом ускорит процессы импортозамещения.

Одним из важных предложений, с которым выступили Наталья Орловская и коллеги, стало создание единой

платформы для оперативного обмена данными по востребованным в регионах Северо-Запада специалистам.

Генеральный директор МК «Сплав» отметила:

— Из-за санкций у одних предприятий стало меньше заказов, зарубежные компании ушли, но люди остались. Это

востребованные специалисты, которым нужна работа. И наша Корпорация, и многие другие предприятия Северо-

запада готовы трудоустроить этих сотрудников у себя на постоянной или временной основе и содействовать их

переезду в другой регион.

http://mksplav.ru/blog/2022/10/04/generalnyj-direktor-mk-splav-prinyala-uchastie-v-zasedanii-soveta-pri-gubernatore-novgorodskoj-oblasti-po-uluchsheniyu-investicionnogo-klimata/