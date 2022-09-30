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Сотрудники предприятий ОПК не подлежат мобилизации - в Курганской области всего два предприятия ОПК - это «Курганмашзавод» и «Курганприбор» (АРМЗАВОДЫ - комплектующее оборудование)

30 сентября, 2022 17
Это касается и других оборонных предприятий страны. ь21 сентября президент России Владимир Путин объявил о 
частичной мобилизации граждан в Вооруженные Силы РФ. В первую очередь будут призывать прапорщиков, 
мичманов и офицеров в отставке. Кроме этого, под ружье встанут срочники, имеющие боевой опыт. Среди лиц, 
имеющих право на отсрочку, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, — отметил Шойгу. В 
документе, в частности, говорится: «предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях 
оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период 
работы в этих организациях».
https://kurganpribor.ru/

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