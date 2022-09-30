Сотрудники предприятий ОПК не подлежат мобилизации - в Курганской области всего два предприятия ОПК - это «Курганмашзавод» и «Курганприбор» (АРМЗАВОДЫ - комплектующее оборудование)

Это касается и других оборонных предприятий страны. ь21 сентября президент России Владимир Путин объявил о

частичной мобилизации граждан в Вооруженные Силы РФ. В первую очередь будут призывать прапорщиков,

мичманов и офицеров в отставке. Кроме этого, под ружье встанут срочники, имеющие боевой опыт. Среди лиц,

имеющих право на отсрочку, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, — отметил Шойгу. В

документе, в частности, говорится: «предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях

оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период

работы в этих организациях».

https://kurganpribor.ru/