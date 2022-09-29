ФИНАНСЫ. Новому арматурному заводу НПО АСТА в Воскресенске, входящему в Группу Компаний «Астима», одобрена господдержка на сумму 460 млн рублей по программам импортозамещения от Минпромторга и ФРП

Подмосковному заводу НПО АСТА, входящему в Группу Компаний Астима, одобрена государственная поддержка
на сумму 460 миллионов рублей по программам импортозамещения от Минпромторга и Фонда развития
промышленности. Данные средства будут использованы для завершения локализации по существующему проекту
промышленные регулирующие клапаны, а также для полной локализации поплавковых конденсатоотводчиков.
Благодаря развитию собственного производства Группа компаний Астима существенно расширила список
выпускаемой продукции. Общая численность сотрудников превысила 130 человек и мы продолжаем набор
специалистов разных профессий от слесарей до конструкторов.
https://npoasta.ru/news/39