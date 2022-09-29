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ФИНАНСЫ. Новому арматурному заводу НПО АСТА в Воскресенске, входящему в Группу Компаний «Астима», одобрена господдержка на сумму 460 млн рублей по программам импортозамещения от Минпромторга и ФРП

29 сентября, 2022 7
 
Подмосковному заводу НПО АСТА, входящему в Группу Компаний Астима, одобрена государственная поддержка 
на сумму 460 миллионов рублей по программам импортозамещения от Минпромторга и Фонда развития 
промышленности. Данные средства будут использованы для завершения локализации по существующему проекту 
промышленные регулирующие клапаны, а также для полной локализации поплавковых конденсатоотводчиков. 
Благодаря развитию собственного производства Группа компаний Астима существенно расширила список 
выпускаемой продукции. Общая численность сотрудников превысила 130 человек и мы продолжаем набор 
специалистов разных профессий от слесарей до конструкторов.
https://npoasta.ru/news/39

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