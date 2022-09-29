Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

СУДОВОЙ СЕРВИС. В сентябре 2022 года компания «Кронштадт Машиностроение» получила свидетельство о соответствии требованиям Российского морского регистра судоходства (27.09.2022)

29 сентября, 2022 7
Перечень услуг и работ:
Диагностика объектов технического наблюдения;
Переоборудование, модернизация и ремонт корпусных конструкций;
Установка, пуско-наладка, техническое обслуживание и ремонт механических установок, котлов, 
теплообменных аппаратов, сосудов под давлением, трубопроводов, электрооборудования и оборудования 
автоматизации.
Необходимость в освидетельствовании компании стала вызовом рынка, значительно видоизменившимся за 
последние 6 месяцев. Увеличившиеся количество запросов в компанию о сервисных услугах, помощи в монтаже и 
пуско-наладочных работах судового оборудования ушедших с российского рынках брендов, поиске альтернативных 
комплектующих для ремонта агрегатов послужило стимулом для развития сервисной службы «Кронштадта», 
расширении сервисных бригад и видов работ, которые компания может предложить заказчикам. Это очередной этап 
развития инженерно-сервисного подразделения нашей компании, подтверждающий статус и профессионализм 
наших специалистов и уровень организации бизнес-процессов при оказании инжиниринговых услуг
https://www.kron.spb.ru/press-center/novosti/km-rmrs/


← Вернуться