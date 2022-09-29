НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. В четверг 6 октября состоится День монтажника и энергетика в Вологде (28.09.2022)

6 октября завод АЛСО примет участие в Дне монтажника и энергетика, организованном официальным дилером ALSO –
компанией ЭТМ. Мероприятие посетят как руководители и технические специалисты предприятий, так и частные мастера по
монтажу электрики, систем безопасности и инженерных систем. Гости смогут познакомиться с актуальными аналогами
оборудования ушедших западных брендов и принять участие в насыщенной деловой программе. В рамках фокус-выставки будут
представлены шаровые краны ALSO. Гости мероприятия смогут вживую увидеть актуальные решения ALSO для реновации и
строительства систем тепло и газоснабжения. В деловой программе запланировано выступление руководителя обособленного
подразделения АЛСО в г. Санкт-Петербурге Алексея Панфилова. Темы форума будут актуальны для многих. Участники смогут
обсудить как изменилось соотношение сил после ухода западных брендов, как правильно сочетать в тактике закупок цифровые
технологии, импортозамещение, как обеспечить качество, контроль затрат и оперативность на всех этапах работы: от
проектирования до монтажа и ремонта. Также на Дне монтажника и энергетика:
презентация онлайн-сервиса iPRO,
интерактивная зона, максимальные скидки, кэшбэк до 10% и промокоды,
розыгрыш ценных призов для всех гостей.
http://alsoarm.ru/index.php/