НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. В четверг 6 октября состоится День монтажника и энергетика в Вологде (28.09.2022)

6 октября завод АЛСО примет участие в Дне монтажника и энергетика, организованном официальным дилером ALSO –

компанией ЭТМ. Мероприятие посетят как руководители и технические специалисты предприятий, так и частные мастера по

монтажу электрики, систем безопасности и инженерных систем. Гости смогут познакомиться с актуальными аналогами

оборудования ушедших западных брендов и принять участие в насыщенной деловой программе. В рамках фокус-выставки будут

представлены шаровые краны ALSO. Гости мероприятия смогут вживую увидеть актуальные решения ALSO для реновации и

строительства систем тепло и газоснабжения. В деловой программе запланировано выступление руководителя обособленного

подразделения АЛСО в г. Санкт-Петербурге Алексея Панфилова. Темы форума будут актуальны для многих. Участники смогут

обсудить как изменилось соотношение сил после ухода западных брендов, как правильно сочетать в тактике закупок цифровые

технологии, импортозамещение, как обеспечить качество, контроль затрат и оперативность на всех этапах работы: от

проектирования до монтажа и ремонта. Также на Дне монтажника и энергетика:

презентация онлайн-сервиса iPRO,

интерактивная зона, максимальные скидки, кэшбэк до 10% и промокоды,

розыгрыш ценных призов для всех гостей.

http://alsoarm.ru/index.php/