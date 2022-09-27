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НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Склады инженерного оборудования компании Lunda – найдется все (23.09.2022)

27 сентября, 2022 20
Чтобы собрать идеальную инженерную систему, больше не нужно тратить время на поиски необходимого 
оборудования. Сотни ведущих брендов профессионального оборудования для систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования собраны в одном месте. Уже сейчас на наших 
складах находится более 20 000 товарных позиций. И этот список постоянно расширяется. В каждой категории мы 
предлагаем оборудование из разных ценовых сегментов. При этом все товары соответствуют высоким стандартам 
качества и сертифицированы. Вы можете доверять данным об остатках на нашем сайте, ведь мы регулярно проводим 
инвентаризацию складских позиций. Информация обновляется в режиме реального времени. 
https://lunda.ru/company/news/news/skladi_lunda_2022/

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