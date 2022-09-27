ОТСРОЧКА ОТ МОБИЛИЗАЦИИ: письмо главе Минпромторга Денису Мантурову направила Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). 26.09.2022 (отрывок)

Гендиректор АПТС Владислав Ткаченко напоминает, что предприятия отрасли, в том числе трубной продукции и продукции для

нужд сферы ЖКХ, обеспечивают поставки по оборонному госзаказу, реализацию нацпроектов, принимают участие в программе

газификации регионов РФ и в федеральных программах по строительству, которые без квалифицированного персонала могут

быть сорваны. К тому же, впереди отопительный сезон, а авария на предприятиях водоснабжения и теплоснабжения приведет к

остановке функционирования всех систем, добавляет он. В Минпромторге не ответили на запрос "Ъ”. «Мы получаем сообщения,

что целые цеха предприятия по производству трубопроводных систем уходят по мобилизации»,— сообщил "Ъ” Владислав

Ткаченко. Стройиндустрия уже начала терять кадры, так как многие сотрудники, отвечающие за реализацию крупных проектов,

покинули рабочие места, опасаясь мобилизации, добавляет управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев.

«Значительная часть сотрудников наших предприятий отвечает критериям отбора в первую волну мобилизации, и их призыв

может вынудить компанию остановить производства, так как замену быстро найти не удастся»,— говорит гендиректор ООО

«Сен-Гобен Строительная продукция Рус» (производитель стройматериалов) Рафаэль Зохрабян. В таких условиях производства

начнут терять рентабельность, считает Владислав Ткаченко. Мобилизация сотрудников строительных компаний, как сообщили в

Минстрое еще 23 сентября, будет «осуществляться в общем порядке». Там утверждают, что в отрасли «сформирован

значительный потенциал для продолжения строительства запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья».

Однако по кадровому потенциалу стройиндустрии нанесла серьезный удар еще пандемия — с этим отрасль не справилась до сих

пор, возражает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

https://www.tek-all.ru/news/id9224-assotsiatsiya-proizvoditeley-truboprovodnih-sistem-apts-i-stroiteli-prosyat-otsrochku-ot-mobilizatsii/