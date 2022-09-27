Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Перечень специальностей по отраслевому направлению для освобождения от призыва (25.09.2022)

27 сентября, 2022 23
23 сентября Минобороны назвало категории специалистов, которых освободят от "частичной мобилизации". Решено освободить 
от призыва по мобилизации ИТ-специалистов, работников телеком-операторов, а также "системообразующих организаций в 
сфере информации и связи" и финансовых организаций. У них должно быть профильное высшее образование. Минцифры  
сообщило о публикации к 26 сентября рекомендуемого перечня специальностей по каждому отраслевому направлению. Чтобы 
получить отсрочку, даже если сотрудник одной из перечисленных областей уже получил повестку, необходимо принести в 
военкомат ряд документов: оригинал или копию трудового договора, диплом о высшем образовании, выписку из реестра о 
государственной аккредитации компании-работодателя и справку с места работы с подписью генерального директора. 
Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной 
мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах. Если кто-то получит повестку до публикации формы и 
подачи списков, то надо действовать по инструкции: для сотрудников ИТ, телеком, и медиа. Бронь должна распространяться не 
на всех ИТ-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу 
критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности".
Источник: Минцифры России https://www.tek-all.ru/news/id9202-26-sentyabrya-opublikuut-rekomenduemiy-perechen-spetsialnostey-po-kazhdomu-otraslevomu-
napravleniu-dlya-osvobozhdeniya-ot-priziva/

← Вернуться