Перечень специальностей по отраслевому направлению для освобождения от призыва (25.09.2022)

23 сентября Минобороны назвало категории специалистов, которых освободят от "частичной мобилизации". Решено освободить

от призыва по мобилизации ИТ-специалистов, работников телеком-операторов, а также "системообразующих организаций в

сфере информации и связи" и финансовых организаций. У них должно быть профильное высшее образование. Минцифры

сообщило о публикации к 26 сентября рекомендуемого перечня специальностей по каждому отраслевому направлению. Чтобы

получить отсрочку, даже если сотрудник одной из перечисленных областей уже получил повестку, необходимо принести в

военкомат ряд документов: оригинал или копию трудового договора, диплом о высшем образовании, выписку из реестра о

государственной аккредитации компании-работодателя и справку с места работы с подписью генерального директора.

Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной

мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах. Если кто-то получит повестку до публикации формы и

подачи списков, то надо действовать по инструкции: для сотрудников ИТ, телеком, и медиа. Бронь должна распространяться не

на всех ИТ-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу

критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности".

Источник: Минцифры России https://www.tek-all.ru/news/id9202-26-sentyabrya-opublikuut-rekomenduemiy-perechen-spetsialnostey-po-kazhdomu-otraslevomu-

napravleniu-dlya-osvobozhdeniya-ot-priziva/