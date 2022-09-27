О РАЗВИТИИ МЕТИЗНОЙ ОТРАСЛИ (КРЕПЕЖА): СТАНДАРТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УНИФИКАЦИЯ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ (23.09.2022)

Крепёжные изделия включены в перечень приоритетных компонентов для локализации согласно Стратегии развития
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2035 года. Одно из условий развития выпуска
крепежа в рамках Стратегии – создание российского оборудования для оснащения таких производств. О том, что в
настоящее время решается вопрос о выпуске отечественного оборудования для производства
крепежарассказал Тимур Галиахметов, директор по техническому развитию компании «БелЗАН» в своём докладе
на 11-й Общероссийской конференции «Проволока – крепеж».
Для продуктивного развития метизной отрасли и обеспечения полноценных условий по локализации производства
необходима работа в нескольких направлениях. В числе этих направлений: разработка и актуализация национальных
стандартов, унификация крепёжных изделий, развитие наиболее технологически перспективных метизных
производств в качестве российских центров по изготовлению автомобильной крепёжной продукции.
http://www.fastinfo.ru/news1/reshaetsya_vopros_o_vypuske_v_rossii_oborudovaniya_dlya_proizvodstva_krepezha/