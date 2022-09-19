Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ТМК провела мероприятия Межзаводской школы ремонтных служб, организованной «Корпорацией производителей черных металлов» (Корпорация ЧЕРМЕТ).

19 сентября, 2022 10
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла на своих площадках мероприятия Межзаводской школы по 
обмену опытом в области технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), организованной «Корпорацией 
производителей черных металлов» (Корпорация ЧЕРМЕТ). На Волжском трубном (ВТЗ) и Челябинском 
трубопрокатном (ЧТПЗ) заводах, входящих в ТМК, побывали более 30 специалистов и руководителей ремонтных 
служб различных промышленных компаний. Помимо сотрудников ВТЗ и ЧТПЗ от ТМК в мероприятиях приняли 
участие представители Первоуральского новотрубного (ПНТЗ) и Северского трубного (СТЗ) заводов. Они 
продемонстрировали свой опыт и познакомились с системой ТОиР других российских предприятий 
металлургического сектора.
«Ремонтам и техническому обслуживанию оборудования на предприятиях ТМК уделяется такое же пристальное 
внимание, как и процессам производства труб. От бесперебойной работы и своевременной модернизации мощностей 
зависит производительность агрегатов, сроки выпуска и качество трубной продукции. Специалисты ТМК обладают 
уникальными наработками в этой сфере, у коллег с других заводов есть свои достижения и успехи. Участие в 
Межзаводской школе ремонтных служб — полезный обмен опытом, который позволит выстроить собственную 
работу еще эффективнее», — сказал технический директор ТМК Борис Пьянков.
Межзаводские школы по обмену производственным опытом проводятся Корпорацией ЧЕРМЕТ с 2000 года. Они 
охватывают производственную сферу от подготовки сырья до выпуска готовой продукции и основные 
инфраструктурные направления: энергетическое, ремонтное и транспортное хозяйства. В течение нескольких дней в 
рамках выездных мероприятий на промышленных площадках профильные специалисты обмениваются наработками 
с коллегами, повышают квалификацию, совместно находят эффективные решения по расшивке «узких» мест.
Письмо в МЦ ТПА,  16 сентября


← Вернуться