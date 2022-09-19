ТМК провела мероприятия Межзаводской школы ремонтных служб, организованной «Корпорацией производителей черных металлов» (Корпорация ЧЕРМЕТ).

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла на своих площадках мероприятия Межзаводской школы по

обмену опытом в области технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), организованной «Корпорацией

производителей черных металлов» (Корпорация ЧЕРМЕТ). На Волжском трубном (ВТЗ) и Челябинском

трубопрокатном (ЧТПЗ) заводах, входящих в ТМК, побывали более 30 специалистов и руководителей ремонтных

служб различных промышленных компаний. Помимо сотрудников ВТЗ и ЧТПЗ от ТМК в мероприятиях приняли

участие представители Первоуральского новотрубного (ПНТЗ) и Северского трубного (СТЗ) заводов. Они

продемонстрировали свой опыт и познакомились с системой ТОиР других российских предприятий

металлургического сектора.

«Ремонтам и техническому обслуживанию оборудования на предприятиях ТМК уделяется такое же пристальное

внимание, как и процессам производства труб. От бесперебойной работы и своевременной модернизации мощностей

зависит производительность агрегатов, сроки выпуска и качество трубной продукции. Специалисты ТМК обладают

уникальными наработками в этой сфере, у коллег с других заводов есть свои достижения и успехи. Участие в

Межзаводской школе ремонтных служб — полезный обмен опытом, который позволит выстроить собственную

работу еще эффективнее», — сказал технический директор ТМК Борис Пьянков.

Межзаводские школы по обмену производственным опытом проводятся Корпорацией ЧЕРМЕТ с 2000 года. Они

охватывают производственную сферу от подготовки сырья до выпуска готовой продукции и основные

инфраструктурные направления: энергетическое, ремонтное и транспортное хозяйства. В течение нескольких дней в

рамках выездных мероприятий на промышленных площадках профильные специалисты обмениваются наработками

с коллегами, повышают квалификацию, совместно находят эффективные решения по расшивке «узких» мест.

Письмо в МЦ ТПА, 16 сентября



