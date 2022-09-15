НОВЫЙ МАРКЕТИНГ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ. ММК-МЕТИЗ поделился опытом организации экскурсий на промышленной площадке крепежа (13.09.2022)

В рамках обучения по программе повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма» делегация из

Норильска посетила ОАО «ММК-МЕТИЗ». В ходе ознакомительной экскурсии гости смогли увидеть, как

производится востребованная метизная продукция.

Для ММК-МЕТИЗ экскурсии на действующее производство — достаточно новое направление в работе. Был

разработан маршрут по основным производствам предприятия: крепежа, проволоки и канатов. Такой выбор был

сделан неслучайно: благодаря реализации масштабной инвестиционной программы эти производства подверглись

глобальной модернизации. Поэтому значительно улучшились условия с точки зрения безопасности для

туристической группы, выпуск метизов стал более зрелищным и интересным. Экскурсия на ММК-МЕТИЗ стала

частью одного из маршрутов, разработанных в ПАО «ММК».

http://www.fastinfo.ru/news1/mmk-metiz_podelilsya_opytom_organizacii_ekskursij_na_promyshlennoj_plowadke/