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НОВЫЙ МАРКЕТИНГ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ. ММК-МЕТИЗ поделился опытом организации экскурсий на промышленной площадке крепежа (13.09.2022)

15 сентября, 2022 17
В рамках обучения по программе повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма» делегация из 
Норильска посетила ОАО «ММК-МЕТИЗ». В ходе ознакомительной экскурсии гости смогли увидеть, как 
производится востребованная метизная продукция. 
Для ММК-МЕТИЗ экскурсии на действующее производство — достаточно новое направление в работе. Был 
разработан маршрут по основным производствам предприятия: крепежа, проволоки и канатов. Такой выбор был 
сделан неслучайно: благодаря реализации масштабной инвестиционной программы эти производства подверглись 
глобальной модернизации. Поэтому значительно улучшились условия с точки зрения безопасности для 
туристической группы, выпуск метизов стал более зрелищным и интересным. Экскурсия на ММК-МЕТИЗ стала 
частью одного из маршрутов, разработанных в ПАО «ММК».
http://www.fastinfo.ru/news1/mmk-metiz_podelilsya_opytom_organizacii_ekskursij_na_promyshlennoj_plowadke/
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