МЗТА: новый вид оборудования -установка капсулирования жидких фракций

Выполнение капсулирования жидких фракций - это современный технологический процесс, востребованный во
многих отраслях промышленности:
- нефтехимия и нефтепереработка;
- нефтедобыча;
- производство удобрений;
- производство кормов для животных и рыб;
- производство продуктов питания.
Капсулирование жидких фракций позволяет:
- создавать новые виды готовых к употреблению продуктов;
- формировать промежуточные фазы продуктов и полуфабрикатов;
- обеспечивать отложенный выход вещества капсулы в рабочую зону процесса;
- проводить капсулы в рабочую зону без контакта с агентами проходных зон;
- обеспечивать дозирование вещества за счет размера капсулы;
- защищать вещество внутри капсулы от внешних воздействий в течение требуемого времени.
https://www.mztpa.ru/news/ustanovka-kapsulirovaniya-zhidkikh-fraktsij