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МЗТА: новый вид оборудования -установка капсулирования жидких фракций

15 сентября, 2022 14
Выполнение капсулирования жидких фракций - это современный технологический процесс, востребованный во 
многих отраслях промышленности:
- нефтехимия и нефтепереработка;
- нефтедобыча;
- производство удобрений;
- производство кормов для животных и рыб;
- производство продуктов питания.
 Капсулирование жидких фракций позволяет:
-  создавать  новые виды готовых к употреблению продуктов;
-  формировать промежуточные фазы продуктов и полуфабрикатов;
-  обеспечивать отложенный выход вещества капсулы в рабочую зону процесса;
- проводить капсулы в рабочую зону без контакта с агентами проходных зон;
- обеспечивать дозирование вещества за счет размера капсулы;
- защищать вещество внутри капсулы от внешних воздействий в течение требуемого времени.
https://www.mztpa.ru/news/ustanovka-kapsulirovaniya-zhidkikh-fraktsij

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