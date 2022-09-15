Запорно-регулирующая арматура в новом реестре критичного оборудования и технологий для нефтегазопереработки (отрывок, 15.09.2022)

- Автоматизированная система управления технологическими процессами, включая непрерывную регенерацию катализатора секции каталитического риформинга
- Автоматизированная установка тактового налива светлых нефтепродуктов
- Автоматическая система управления технологическим процессом (АСУТП)
- Емкостное оборудование
- Запорно-регулирующая арматура
- Системы маслогидравлики на рабочее давление до 16 МПа для обеспечения работы быстродействующих клапанов
- Специальные быстродействующие регулирующие, отсечные, аварийные сбросные клапаны высокого давления с гидравлическим приводом.
- Специальные регулирующие и отсечные клапаны
- Термально-массовые расходомеры
- Технология гидрокрекинга вакуумного газойля (ВГО)
- Технология производства водорода (Н2)
- Тройники STOPPLE
https://www.tek-all.ru/news/id9111-v-reestr-kritichnogo-oborudovaniya-dlya-neftegazopererabotki-dobavlena-novaya-nomenklatura/