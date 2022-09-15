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ОНИКС: новости с производства: теперь мы производим поворотные и фланцевые заглушки по американским стандартам

15 сентября, 2022 14
Это стандарты  ASME B16.5, ASME B16.48 и ASME B16.48. Осуществляем изготовление со всеми видами 
уплотнительной поверхности из марок стали: ст20, ст3, 09Г2С.  Фланцевая заглушка по стандарту ASME входит в 
один ряд с другими типами фланцев и носит название "Blind” или "blind flange”. Англоязычный термин в переводе 
означает "глухой фланец”. Заглушки используются для временного закрытия или полной изоляции концевых 
отверстий трубопроводов, сосудов под давлением и клапанов. Внешне представляют собой глухой диск с 
равноудаленными крепежными отверстиями по периметру. Приведена таблица перевода исполнений 
уплотнительной поверхности ASME.
https://onyxspb.ru/news/flantsevye-i-povorotnye-zaglushki-po-asme-novinka-v-oniks/

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