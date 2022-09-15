ОНИКС: новости с производства: теперь мы производим поворотные и фланцевые заглушки по американским стандартам

Это стандарты ASME B16.5, ASME B16.48 и ASME B16.48. Осуществляем изготовление со всеми видами

уплотнительной поверхности из марок стали: ст20, ст3, 09Г2С. Фланцевая заглушка по стандарту ASME входит в

один ряд с другими типами фланцев и носит название "Blind” или "blind flange”. Англоязычный термин в переводе

означает "глухой фланец”. Заглушки используются для временного закрытия или полной изоляции концевых

отверстий трубопроводов, сосудов под давлением и клапанов. Внешне представляют собой глухой диск с

равноудаленными крепежными отверстиями по периметру. Приведена таблица перевода исполнений

уплотнительной поверхности ASME.

https://onyxspb.ru/news/flantsevye-i-povorotnye-zaglushki-po-asme-novinka-v-oniks/