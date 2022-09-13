НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Lunda – идеальная логистика в сантехарматуре

Утром вы заказали оборудование, а уже днем оно пришло на объект? Да, это реальность! Именно так работает наша логистика. Отлаженные процессы на наших складах и в службе доставки позволяют вам получать большую часть продукции прямо в день обращения, а если товар редкий – то мы его привезем с регионального распределительного склада уже на следующий день в любой филиал. Доставки осуществляем даже в самые удаленные части нашей необъятной страны, благодаря сотрудничеству с крупными транспортными компаниями. Мы делаем все, чтобы вы получили товар в соответствии с заказом, быстро и в согласованный срок.

https://lunda.ru/company/news/news/ideal_logistika/



