В центральной заводской лаборатории белгородского завода «ОМК Энергомаш» установили новое оборудование для проведения испытаний металла на растяжение при повышенных температурах (до 900°С)

Подобные испытания необходимы для контроля качества продукции и проведения исследований при разработке технологий. Инвестиции составили более 18,5 млн рублей. Оборудование мощностью 5 тонн дополнит четыре имеющие аналогичные испытательные машины, которые уже работают на предприятии, и позволит увеличить количество проводимых испытаний. Установка отличается высокой точностью, воспроизводит результаты испытаний на растяжение широкого спектра различных материалов. «Испытания на разрыв при повышенной температуре довольно затратны по времени. Им часто подвергают продукцию для атомной отрасли, которая является традиционной номенклатурой белгородского завода ОМК. Установка современного испытательного оборудования позволит не только получать результаты, соответствующие мировым стандартам качества, но и значительно ускорит приемку и отгрузку продукции клиентам», – отметил управляющий директор завода «ОМК Энергомаш» Александр Ващенко.

http://www.energomash.ru/news/na-belgorodskom-zavode-omk-ustanovili-novoe-oborudovanie-dlya-ispytaniy-produktsii.html