Директор Челябинского завода «ЛД Фитинг» Девяткин Олег Сергеевич выступил на форуме «КурганСпецПром» с докладом на тему «Решения по импортозамещению сервисного обслуживания».

Более 50 предприятий Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей представили свою продукцию на межрегиональной промышленной выставке-форуме «КурганСпецПром» – 2022». Участие в ней также приняли представители бизнес-сообщества Москвы и Санкт-Петербурга. Приветствуя участников пленарного заседания губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что за последние несколько лет Курганская область значительно увеличила объемы традиционно выпускаемой промышленной продукции, а в регионе появились не только новые виды промышленной продукции, но и промышленных производств. Директор завода «ЛД Фитинг» Девяткин Олег Сергеевич выступил на форуме «КурганСпецПром» с крайне актуальной темой для российских промышленников: «Решения по импортозамещению сервисного обслуживания». LD благодарит правительство Курганской области и лично губернатора Шумкова В.М. за приглашение к участию в таком важном событии региона.

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