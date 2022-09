Новый каталог продукции Челябинского завода ALSO серии GAS (9 сентября)

Челябинский завод стальных шаровых кранов АЛСО постоянно работает над увеличением производственных возможностей и регулярно расширяет ассортимент выпускаемой продукции.

В обновленном каталоге ALSO серии GAS впервые представлен изолирующий шаровой кран с муфтовым типом присоединения (КШИ.М ALSO). Габаритно-присоединительные размеры и другие характеристики муфтового изолирующего крана можно узнать на 28-29 страницах каталога. Также в каталоге серии GAS 2022-2023 можно ознакомиться с самыми популярными моделями шаровых кранов Обновление каталога продукции ALSO серии GAS ALSO DN 10-600 PN 16-40 полного и редуцированного проходов. Каталог доступен для скачивания на сайте завода в разделе «Продукция». Вся продукция ALSO серии GAS сертифицирована в системе ГАЗСЕРТ.

