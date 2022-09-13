Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Новый каталог продукции Челябинского завода ALSO серии GAS (9 сентября)

13 сентября, 2022 16
Челябинский завод стальных шаровых кранов АЛСО постоянно работает над увеличением производственных возможностей и регулярно расширяет ассортимент выпускаемой продукции.  
В обновленном каталоге ALSO серии GAS впервые представлен изолирующий шаровой кран с муфтовым типом присоединения (КШИ.М ALSO). Габаритно-присоединительные размеры и другие характеристики муфтового изолирующего крана можно узнать на 28-29 страницах каталога. Также в каталоге серии GAS 2022-2023 можно ознакомиться с самыми популярными моделями шаровых кранов Обновление каталога продукции ALSO серии GAS ALSO DN 10-600 PN 16-40 полного и редуцированного проходов. Каталог доступен для скачивания на сайте завода в разделе «Продукция».  Вся продукция ALSO серии GAS сертифицирована в системе ГАЗСЕРТ.
http://alsoarm.ru/index.php/


← Вернуться