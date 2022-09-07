ЛУНДА. НОВЫЙ МАРКЕТИНГ: возврат сантехарматуры по-новому без лишних вопросов и проблем

Уверены, каждый из вас хоть раз сталкивался с необходимостью вернуть уже купленный товар. Причем не всегда по

своей вине, ведь ситуации бывают разные. Например, клиент передумал или дизайнер изменил проект. При этом,

зачастую, процедура возврата настолько сложная, что проще даже не связываться. Но с Lunda это не проблема.

Теперь не надо хранить товары, которые вы не использовали. Оформить возврат можно не только в наших офисах,

но даже удаленно через личный кабинет. Мы примем возврат в любом филиале, а при необходимости заберем его

сами. Главное, сохраняйте упаковку и товарный вид оборудования, которое возвращаете. С правилами возврата

товара можно ознакомиться на сайте. Экономьте не только время, но и деньги.

https://lunda.ru/company/news/news/vozvrat_tovara/