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ЗАВОД АДЛ: Не пропустите СЕГОДНЯ в 11-00 В ЧЕТВЕРГ новый вебинар по промышленным затворам для энергетики Стейнвал ТМ!

07 сентября, 2022 12
 8 сентября в 11:00 по МСК приглашаем Вас посетить вебинар «Промышленные затворы с тройным и двойным 
смещением — современное решение для энергетики. Возможности дисковых затворов Стейнвал ТМ». В рамках 
мероприятия мы познакомим Вас с трёхэксцентриковыми затворами «Стейнвал ТМ», предназначенными для работы 
в условиях высоких температур и давлений, а также коррозионных сред.
Затворы «Стейнвал ТМ» широко применяются в теплоснабжении, энергетике, нефтегазовой, нефтехимической, 
химической, металлургической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Участие в вебинаре 
может быть полезным для  работников монтажных компаний и проектировщиков.
Письмо в МЦ ТПА, 7 сентября

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