ЗАВОД АДЛ: Не пропустите СЕГОДНЯ в 11-00 В ЧЕТВЕРГ новый вебинар по промышленным затворам для энергетики Стейнвал ТМ!

8 сентября в 11:00 по МСК приглашаем Вас посетить вебинар «Промышленные затворы с тройным и двойным

смещением — современное решение для энергетики. Возможности дисковых затворов Стейнвал ТМ». В рамках

мероприятия мы познакомим Вас с трёхэксцентриковыми затворами «Стейнвал ТМ», предназначенными для работы

в условиях высоких температур и давлений, а также коррозионных сред.

Затворы «Стейнвал ТМ» широко применяются в теплоснабжении, энергетике, нефтегазовой, нефтехимической,

химической, металлургической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Участие в вебинаре

может быть полезным для работников монтажных компаний и проектировщиков.

Письмо в МЦ ТПА, 7 сентября