ОНИКС. СНИЖЕНИЕ ЦЕН ОТ 7%. Цены на заглушки с производства стали ниже

Со 2 сентября 2022 года произошло снижение цен на реверсивные и фланцевые заглушки, изготовленные на

производстве ОНИКС. На данный момент срок изготовления напрямую зависит от загруженности производства,

конкретные сроки уточняйте у менеджеров. Изготавливаем все типоразмеры из углеродистых марок стали 3, 20 и

09Г2С. Все цены указаны с НДС. Установлена минимальная сумма для отгрузки - от 5000 руб. Все заглушки

изготавливаются в производственном цеху в Санкт-Петербурге. Благодаря внутренней логистике, осуществляется

доставка до филиала ОНИКС в Москве (г. Реутов) и Екатеринбурге, а также до удобной вам ТК. Работаем с РФ,

Республика Беларусь и Казахстан.

https://onyxspb.ru/news/snizhenie-tsen-na-zaglushki-s-proizvodstva/