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ОНИКС. СНИЖЕНИЕ ЦЕН ОТ 7%. Цены на заглушки с производства стали ниже

07 сентября, 2022 13
Со 2 сентября 2022 года произошло снижение цен на реверсивные и фланцевые заглушки, изготовленные на 
производстве ОНИКС. На данный момент срок изготовления напрямую зависит от загруженности производства, 
конкретные сроки уточняйте у менеджеров. Изготавливаем все типоразмеры из углеродистых марок стали 3, 20 и 
09Г2С. Все цены указаны с НДС. Установлена минимальная сумма для отгрузки - от 5000 руб. Все заглушки 
изготавливаются в производственном цеху в Санкт-Петербурге. Благодаря внутренней логистике, осуществляется 
доставка до филиала ОНИКС в Москве (г. Реутов) и Екатеринбурге, а также до удобной вам ТК. Работаем с РФ, 
Республика Беларусь и Казахстан.
https://onyxspb.ru/news/snizhenie-tsen-na-zaglushki-s-proizvodstva/

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