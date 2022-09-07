ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил) провело переговоры с новым арматурным заводом ГК НБМ в Великом Новгороде для заключения прямого контракта после аудита предприятия

Группу компаний «НБМ» посетили директор по производству и главный инженер проекта. Цель визита — аудит для
заключения последующего прямого контракта на поставку оборудования. В текущих реалиях спрос
на продукцию ПАО «Уралхимпласт» кратно вырос, что привело к необходимости оперативной реконструкции
мощностей. Визит представителей — обязательная процедура перед допуском компаний к работе. В ходе аудита
особое внимание было уделено вопросам управления производственным графиком, контроля качества в целом
и работе лаборатории неразрушающего контроля в частности, безопасности труда. Также была тщательно
проинспектирована работа отдела конструкторских разработок.
http://nbmgroup.ru/news/, 6 сентября