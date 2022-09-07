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ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил) провело переговоры с новым арматурным заводом ГК НБМ в Великом Новгороде для заключения прямого контракта после аудита предприятия

07 сентября, 2022 15
Группу компаний «НБМ» посетили директор по производству и главный инженер проекта. Цель визита — аудит для 
заключения последующего прямого контракта на поставку оборудования. В текущих реалиях спрос 
на продукцию ПАО «Уралхимпласт» кратно вырос, что привело к необходимости оперативной реконструкции 
мощностей. Визит представителей — обязательная процедура перед допуском компаний к работе. В ходе аудита 
особое внимание было уделено вопросам управления производственным графиком, контроля качества в целом 
и работе лаборатории неразрушающего контроля в частности, безопасности труда. Также была тщательно 
проинспектирована работа отдела конструкторских разработок.
http://nbmgroup.ru/news/, 6 сентября

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