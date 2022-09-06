РЫНОК ШК. Пермское НПП "Стэлспроммаш" планирует в четыре раза (до 500 штук в год) увеличить производство шаровых кранов для объектов по добыче нефти и газа на Крайнем Севере (ТАСС)

Благодаря займу ФРП компания планирует производить до 500 шаровых кранов в год, что позволит сократить зависимость от импорт. С привлечением займа ФРП предприятие в четыре раза увеличит производство шаровых кранов - до 500 штук в год. Их в основном используют на объектах добычи нефти и газа на Крайнем Севере, а также нефте- и газоперерабатывающих заводах. Сейчас, по данным компании, около 60% российского рынка шаровых кранов занимает зарубежная продукция, в основном из Италии и Китая. Реализация проекта нацелена на снижение доли импорта примерно до 40%. Общий бюджет проекта составит 125 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей - в виде займа от Фонда развития промышленности Пермского края. Уровень локализации производства составит 90%.

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