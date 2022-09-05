РЕГУЛЯТОРЫ. Новая САУ ГПА: управление антипомпажным регулирующим клапаном стороннего производства на основе получаемой от датчиков информации

ЗАО «НПП «ЭИС» успешно завершило интеграцию блока управления антипомпажным клапаном стороннего производства с САУ ГПА. Система топливного и противопомпажного регулирования решает задачи изменения подачи топлива на газовую турбину и открытия противопомпажного клапана на основе получаемой от датчиков и САУ верхнего уровня информации, с целью обеспечения режимов работы двигателя и нагнетателя в соответствии с заданием. Регулятор может поставляться как в составе ПТК «Пилон», так и отдельной единицей для шкафов других производителей САУ ГПА.

https://newgaztech.ru/news/default/view/id/773



