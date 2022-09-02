Участники Петербургского международного газового форума (ПМГФ/РОС-ГАЗ-ЭКСПО), который состоится с 13 по 16 сентября

Компания ЛЗТА "Маршал" станет участником Петербургского международного газового форума (ПМГФ), который состоится с 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе "Экспофорум". На выставке будут представлены такие модели шаровых кранов ТМ "Маршал", как 11с67пЦФ и 11с67пЦФИ, которые входят в специальную линейку арматуры для газа "GasPro". Подобные шаровые краны отличаются от стандартных изделий антистатическим исполнением и двухуровневой системой уплотнений шпиндельного узла, цельносварным корпусом с высококачественным порошковым покрытием желтого цвета, запорным шаром из нержавеющей стали и износостойкими уплотнительными материалами из фторопласта Ф4Г3К6.

https://www.abok.ru/news.php?id=5587&ysclid=l7jubpygld558500932



