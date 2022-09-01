ТЕХНОЛОГИЯ СУХОЙ СМАЗКИ: новые покрытия для снижения трения и износа в машиностроении

Компания «Моденжи» разработала технологию снижения трения и износа с помощью антифрикционных твердосмазочных покрытий MODENGY. Эти материалы обеспечивают эффективную сухую смазку и защиту изделий от коррозии. Покрытия наносят на поверхности деталей, изготовленных из различных конструкционных материалов. В 2022 году интерес вызвала технология антифрикционных твердосмазочных покрытий MODENGY, которые разрабатываются и производятся в городе Брянске.

А именно на развороте июньского номера журнала в разделе «Сервис и запчасти» была представлена подробная статья о применении антифрикционного твердосмазочного покрытия MODENGY Для деталей ДВС для защиты деталей двигателя от износа.

https://modengy.ru/news/primenenie-pokrytiy-modengy-stalo-odnoy-iz-tem-dlya-publikatsii-v-zhurnale-avtosila-spetstekhnika-si/