КСБ (последний релиз): новый интеллектуальный блок обратной связи по фактическому положению пневматических линейных клапанов

При разработке нового интеллектуального блока обратной связи по фактическому положению SK-i LED компания SISTO Armaturen S.A., входящая в группу KSB, придала особое значение соблюдению особых требований биотехнологии, тонкого химического производства и фармацевтической промышленности. Устройство постоянно измеряет ход клапана. Предельные положения клапана сохраняются в микроконтроллере, устраняя необходимость в трудоемких ручных настройках. Инициализация может выполняться автоматически на месте с помощью встроенного магнитного датчика или удаленно через шкаф управления технологическим процессом. Светодиодный блок SISTO-SK-i подключается через разъем M12 (24 В). Он готов к работе сразу после завершения инициализации. Ключевая информация, такая как положение клапана, готовность к работе и любые неисправности, отображается с помощью цветных светодиодов повышенной видимости. Таким образом, состояние клапана может быть надежно определено независимо от его монтажного положения.

https://www.ksb.com/ru-ru/kompanija/press-relizy/sisto-sk-i-led