ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВИДЕОТЕКИ VALTEC (балансировочные клапаны)

Библиотеку учебных видео VALTEC пополнил собой новый ролик – «Настройка балансировочно-запорного клапана насосно-смесительных узлов VT.COMBI и VT.VALMIX». В данном видео мы рассказываем и показываем, как настраивать балансировочно-запорный клапан в насосно-смесительных узлах, в каких случаях это необходимо и как отсутствие предварительной настройки может повлиять на работу системы отопления.
https://valtec.ru/news/novoe_video___nastroika_balansirovochno_zapornogo_klapana_nasosno_smesitelnyh_uzlov_vtcombi_i_vtvalmix.html