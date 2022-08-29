7 августа – значимая для Группы ПОЛИПЛАСТИК дата – 20-летие «теплового дивизиона» – Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО.

За 20 лет работы Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО превратилась в ведущего разработчика, технологического лидера и крупнейшего

производителя гибких полимерных теплоизолированных труб для распределительных сетей горячего водоснабжения и

отопления, а также незамерзающих водопроводов промышленного и коммунального назначения.Благодаря научно-

производственной деятельности Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО разработаны и сегодня активно применяются эффективные и

надежные трубопроводные решения – гибкие полимерные трубопроводы с уникальными эксплуатационными характеристиками.

Их появление без преувеличения стало революцией в сфере теплоснабжения, дав возможность в считанные часы и дни строить

долговечные и высокотехнологичные сети, не подверженные коррозии и сводящие к минимуму потери тепла, сохраняя

ценнейшие энергетические ресурсы страны.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/08/26/item19392