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7 августа – значимая для Группы ПОЛИПЛАСТИК дата – 20-летие «теплового дивизиона» – Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО.

29 августа, 2022 14
За 20 лет работы Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО превратилась в ведущего разработчика, технологического лидера и крупнейшего 
производителя гибких полимерных теплоизолированных труб для распределительных сетей горячего водоснабжения и 
отопления, а также незамерзающих водопроводов промышленного и коммунального назначения.Благодаря научно-
производственной деятельности Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО разработаны и сегодня активно применяются эффективные и 
надежные трубопроводные решения – гибкие полимерные трубопроводы с уникальными эксплуатационными характеристиками. 
Их появление без преувеличения стало революцией в сфере теплоснабжения, дав возможность в считанные часы и дни строить 
долговечные и высокотехнологичные сети, не подверженные коррозии и сводящие к минимуму потери тепла, сохраняя 
ценнейшие энергетические ресурсы страны. 
https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/08/26/item19392

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