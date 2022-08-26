АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» извещает своих акционеров об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проведенного 23 августа 2022 года (отрывок)

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год. Поручить Генеральному директору Общества разместить финансовую отчетность и аудиторский отчет на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также опубликовать ее в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава Общества в газете «Казахстанская правда».

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры с номинальным диаметром от DN 200 до DN 1400, запасных частей и комплектующих, с ООО «Оул Консалтинг», поставщиком продукции выступит АО «Усть- Каменогорский арматурный завод», а покупателем ООО «Оул Консалтинг». Разрешить исполнительному органу АО «Усть- Каменогорский арматурный завод» заключать в период с момента вынесения настоящего решения по 31 декабря 2023 года договоры поставки продукции в любой иностранной валюте, при этом общая сумма заключенных договоров не должна превышать в эквиваленте 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть- Каменогорский арматурный завод».

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры с номинальным диаметром от DN 200 до DN 1400, запасных частей и комплектующих, с ООО «Московская торгово-промышленная компания», поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем ООО «Московская торгово-промышленная компания». Разрешить исполнительному органу АО «Усть- Каменогорский арматурный завод» заключать в период с момента вынесения настоящего решения по 31 декабря 2023 года договоры поставки продукции в любой иностранной валюте, при этом общая сумма заключенных договоров не должна превышать в эквиваленте 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, условия и сроки поставки,

условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть- Каменогорский арматурный завод».

https://www.ukaz.kz/news/ao-ust-kamenogorskiy-armaturnyy-zavod-izveshchaet-svoikh-aktsionerov-ob-itogakh-golosovaniya-po-vopr.html