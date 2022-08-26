Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» извещает своих акционеров об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проведенного 23 августа 2022 года (отрывок)

26 августа, 2022 11
По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год. Поручить Генеральному директору Общества разместить финансовую отчетность и аудиторский отчет на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также опубликовать ее в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава Общества в газете «Казахстанская правда».
По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры с номинальным диаметром от DN 200 до DN 1400, запасных частей и комплектующих, с ООО «Оул Консалтинг», поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем ООО «Оул Консалтинг». Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в период с момента вынесения настоящего решения по 31 декабря 2023 года договоры поставки продукции в любой иностранной валюте, при этом общая сумма заключенных договоров не должна превышать в эквиваленте 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».
Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры с номинальным диаметром от DN 200 до DN 1400, запасных частей и комплектующих, с ООО «Московская торгово-промышленная компания», поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем ООО «Московская торгово-промышленная компания». Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в период с момента вынесения настоящего решения по 31 декабря 2023 года договоры поставки продукции в любой иностранной валюте, при этом общая сумма заключенных договоров не должна превышать в эквиваленте 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, условия и сроки поставки, 
условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».
https://www.ukaz.kz/news/ao-ust-kamenogorskiy-armaturnyy-zavod-izveshchaet-svoikh-aktsionerov-ob-itogakh-golosovaniya-po-vopr.html

← Вернуться