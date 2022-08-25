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ЦИФРА. ДАНФОСС: с сентября переходим на teploobmennik.ridan.ru

25 августа, 2022 3
С сентября российское подразделение компании «Данфосс» продолжит работать под названием «Ридан».  В рамках проекта 17 августа информация с сайта open.danfoss.ru  перенесена на текущий URL-адрес ridan.ru. На адресе ridan.ru  будут размещены все разделы сайта open.danfoss.ru — корзина, каталог, расчетные сервисы и другие инструменты. Вся информация с текущего сайта ridan.ru будет перенесена на новый адрес — teploobmennik.ridan.ru. Интерфейс и все разделы сайта останутся прежними. 
https://teploobmennik.ridan.ru/informatsiya/news/perehodim-na-teploobmennik-ridan-ru
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