НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. 50 филиалов LUNDA - крупнейший поставщик инженерного оборудования и сантехники (ШК, затворы, регуляторы)

От черноморского побережья до Финского залива, от западной границы до уральских гор – наши филиалы уже есть в 36 городах России! Если, например, поехать по трассе М-7 из Москвы, наши офисы будут встречаться почти на всем ее протяжении – Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Набережные Челны. И так по всем основным направлениям из столицы. Юбилейным стал наш новый филиал «ЛУНДА - Болдино» в Калуге. Уже второй в городе. Офис со складом общей площадью 1024 кв.м открылся в крупном бизнес-кластере «Ока-Парк», недалеко от центра и транспортной развязки на Москву по адресу: ул. Болдина, д. 77. Самые ходовые товары там можно получить прямо в день заказа. В данном филиале, как и во всех остальных, вы можете получить полный спектр сервисов ЛУНДА:

заказ товара по телефону и лично в офисе;

получение товара самовывозом или доставкой на объект;

оплата наличными или картой;

возврат товара;

аренда инструмента.

https://lunda.ru/company/news/news/lunda50filialov/