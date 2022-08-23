В Волгоградской области Камышинское металлургический завод «Кузница» получил льготный заём от ФРП в сумме 815 млн рублей в рамках программы «Комплектующие изделия» на производство узлов ТПА (22 августа)

Завод формирует высокотехнологичный процесс по выпуску объёмных штамповок массой до 1 тонны и раскатных колец диаметром до 3,5 метра. Импортозамещающий инвестпроект оценивается в 1,15 млрд рублей, – рассказали RIAC34.RU в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

29 предприятий Волгоградской области с 2016 года получили займы ФРП на сумму, превышающую 2,5 млрд рублей. Волгоградская область активно использует возможности институтов развития для ускорения технологического развития, создания новых и модернизации действующих производств, – отметила председатель регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Наталья Стрельцова. – Металлургическое предприятие «Кузница» обладает большим потенциалом, и господдержка поможет реализовать его в полной мере. Модернизированная линия сможет производить до 21 тысячи тонн импортозамещающей продукции в год. Штамповки и кольца необходимы при изготовлении элементов и узлов двигателей, ходовой системы грузовиков и спецтехники, на железнодорожном транспорте, опорно-поворотных устройств кранов и узлов трубопроводной арматуры. В ходе реализации проекта на заводе создадут 133 новых рабочих места.

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