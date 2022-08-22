КОМПЕНСАТОРЫ. ИСТОРИЯ С 1885 ГОДА. КОРОТКО.

Годом рождения гениальной идеи компенсирующих устройств считается 1885 год, когда ювелир Генрих Витценманн совместно со своим партнёром Эжер Эвававсье применили принцип изготовления ювелирного украшения - цепочки «гусиная шея» для производства гибкого металлорукава. Предполагалась, что прочная и гибкая конструкция заменит недолговечные резиновые шланги в экстремальных условиях эксплуатации. Спустя десятилетия уже на основе металлорукавов было разработано вспомогательное устройство – компенсатор, впервые запатентованный Витценманном в 1920 году. С тех пор компенсирующее, уравновешивающее, устраняющее влияние негативных факторов приспособление прочно вошло в жизнь промышленников и даже выделилось в отдельную подотрасль. Сегодня без компенсирующего оборудования не работает ни одна трубная магистраль. Эффективность трубопроводов напрямую связана с правильно подобранными компенсаторами. В качестве параметров на выбор влияют проводимая среда (газообразные, агрессивные и неагрессивные жидкие, парообразные, в том числе пары кислот, щелочей, хлора), температура, давление, диаметр трубопровода и тип присоединения.

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