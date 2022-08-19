ГЛАВНОЕ - ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: отрасль СПГ попала под санкции еще в апреле - в рамках пятого пакета ЕС ввел прямой запрет на поставку в РФ оборудования для сжижения.

Речь шла о продаже, поставке, передаче или экспорте в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для

производства СПГ. Несмотря на это, в июне в рамках ПМЭФ замминистра энергетики Павел Сорокин заявлял, что достижение

уровня производства в 140 млн тонн реализуемо, но сроки могут сдвинуться. Ключевой проблемой на данном этапе является

импортозамещение основного оборудования, необходимого для выпуска СПГ. На данный момент в стадии реализации в России

находится проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» (три линии по 6,6 млн тонн каждая), первая линия которого практически

достроена. «Газпром» также приступил к строительству своего завода в Усть-Луге на 13 млн тонн в год, но проект находится на

более ранней стадии. Сроки завершения этих проектов пока неясны из-за сложностей с поставкой иностранного оборудования.

Учитывая средний срок строительства одного завода СПГ в четыре-пять лет, это само по себе является крайне амбициозной

задачей, подчеркивает господин Капитонов. Безусловно, отмечает он, по уже реализуемым проектам риски меньше, чем по

greenfield-проектам, поскольку часть оборудования уже закуплена (а первая линия «Арктик СПГ 2» и вовсе практически

построена), а также есть понимание дальнейших сценариев изменения конфигурации проектов.

Что касается полностью новых проектов (как, например, проекта «А-Проперти» в Якутии или возможные СПГ-проекты

«Роснефти» на Таймыре), то в условиях санкций их реализация выглядит еще более сложной, говорит эксперт. Он напоминает,

что в России нет собственной технологии производства крупнотоннажного СПГ, а также сохраняется зависимость от

иностранных поставщиков в части емкостного оборудования, крионасосов, компрессоров, газотурбинных установок. Полный

текст в Коммерсант, 18 августа.

https://www.tek-all.ru/news/id9015-uhod-linde-i-sanktsii-povliyali-na-programmu-razvitiya-spg-otrasli/