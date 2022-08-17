АНАЛИТИКА. Санкции и ограничения в сертификации могут представлять большую проблему для российских предприятий, работающих на самых различных рынках.

Без соответствующих решений и действий они могут привести к срыву выполнения контрактов, потери клиентов и рынков сбыта. Из заявлений компаний следует, что многие предприятия надеются на нормализацию отношений и восстановлении сертификатов, снятие санкций. Какие действия можно рассмотреть с точки зрения автора для минимизации указанных выше рисков:

-Развитие национальных, в первую очередь отраслевых схем сертификации и обеспечение признания данных схем на зарубежных рынках. Так, например, заменой сертификации по стандартам API может стать сертификация по стандартам, разработанным Институтом нефтегазовых технологических инициатив ИНТИ, в том числе по INTI S.QS.1-2020 с требованиями к системам менеджмента качества организаций. Успех развития данной сертификации во многом будет зависеть от того, на сколько выдаваемые сертификаты будут признаваться в странах Ближнего Востока и других регионах, подобная работа об обеспечении признания уже активно ведется;

-Судебные иски к организациям, отозвавшим/приостановившим сертификаты в не рамок заключенных договоров и аккредитационных процедур;

-Анализ предприятиями имеющихся у них сертификатов, рисков, связанных с их уже состоявшейся или возможной отменой/приостановкой и соответствующие действия по минимизации этих рисков.

Автор: Генеральный директор ООО "Эй Джей Эй Регистрарс" П.А. Никаноров

Обзор санкций и ограничений в сфере стандартизации, аккредитации и сертификации

Журнал "Контроль качества продукции", май 2022, Ajaregistrars.ru

https://www.tek-all.ru/news/id9011-kak-sanktsii-otrazilis-na-deyatelnosti-po-standartizatsii-i-sertifikatsii/