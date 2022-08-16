АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ ИЛИ ИНДИКАТОРНАЯ - терминологические фантазии дилетантов в сером интернете

Магнитные указатели уровня жидкости серий В40 и B16 – это устройства выносного типа для визуального и удаленного контроля уровня в различных емкостях. Измерение происходит с помощью магнитной шкалы, расположенной на индикаторе. Инженеры «РусАвтоматизации» провели полный комплекс испытаний на герметичность конструкции и плотность швов для этих

исполнений. Специалисты установили, что индикаторы из высокопрочной нержавеющей стали полностью готовы к работе в

очень тяжелых условиях эксплуатации, а шкала с керамическими роликами способна выдерживать температуры до 350 градусов.

Технические характеристик:

Номинальное давление: 4 МПа (40 бар);

Диапазон рабочих температур: -40…+350°С;

Климатическое исполнение: В1 по ГОСТ 15150-69;

Присоединение к процессу

фланцы Ду25 Ру40 исп. B ГОСТ 33259-2015 (под заказ возможны другие исполнения),

патрубки под приварку 33,7х2,6 мм;

Присоединительная длина H: 300…3000 мм;

Вынос камеры L: 140 мм (под заказ возможны другие значения);

Материалы

камера и поплавок: кислотостойкая нерж. сталь 10Х17Н13М2Т (AISI 316),

уплотнения: терморасширенный графит (ТРГ);

Методы контроля сварных швов: ВИК, ГИ, ЦД;

Методы контроля герметичности камеры: ГИ.

https://rusautomation.ru/company/news/kontrol_urovnya_zhidkosti_pri_t_do_350c/