АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ ИЛИ ИНДИКАТОРНАЯ - терминологические фантазии дилетантов в сером интернете

Магнитные указатели уровня жидкости серий В40 и B16 – это устройства выносного типа для визуального и удаленного контроля уровня в различных емкостях. Измерение происходит с помощью магнитной шкалы, расположенной на индикаторе. Инженеры «РусАвтоматизации» провели полный комплекс испытаний на герметичность конструкции и плотность швов для этих
исполнений. Специалисты установили, что индикаторы из высокопрочной нержавеющей стали полностью готовы к работе в
очень тяжелых условиях эксплуатации, а шкала с керамическими роликами способна выдерживать температуры до 350 градусов.
Технические характеристик:
Номинальное давление: 4 МПа (40 бар);
Диапазон рабочих температур: -40…+350°С;
Климатическое исполнение: В1 по ГОСТ 15150-69;
Присоединение к процессу
фланцы Ду25 Ру40 исп. B ГОСТ 33259-2015 (под заказ возможны другие исполнения),
патрубки под приварку 33,7х2,6 мм;
Присоединительная длина H: 300…3000 мм;
Вынос камеры L: 140 мм (под заказ возможны другие значения);
Материалы
камера и поплавок: кислотостойкая нерж. сталь 10Х17Н13М2Т (AISI 316),
уплотнения: терморасширенный графит (ТРГ);
Методы контроля сварных швов: ВИК, ГИ, ЦД;
Методы контроля герметичности камеры: ГИ.
https://rusautomation.ru/company/news/kontrol_urovnya_zhidkosti_pri_t_do_350c/