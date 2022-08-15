ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. Правительство для ускорения импортозамещения продолжает обновлять механизмы господдержки промышленности с помощью льгот и снижения административного давления

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, регламентирующий контрольно-надзорную деятельность в отношении участников промышленных кластеров. Для таких предприятий ведомство предлагает сократить количество проверок, введя мораторий на них на первые три года с начала реализации проекта.

Участникам кластеров обещаны только профилактические проверки в виде консультирования, информирования и самообследования. Кроме того, проект вводит мораторий на валютный и налоговый контроль предпринимателей на первый год реализации проекта. В последующие два года их ждет налоговый мониторинг — такой механизм рассматривается как способ снизить административную нагрузку на бизнес за счет онлайн-доступа налоговиков к отчетности предприятий. Ожидается, что в первые пять лет проекта контролеры могут проводить документарные и выездные проверки и обследования участников кластеров, наблюдать за соблюдением обязательных требований. Документ при этом вводит закрытый перечень оснований для внеплановых проверок таких предприятий. Мораторий не распространится на предприятия из категорий высокого и чрезвычайно высокого риска, а также на находящиеся под постоянным госнадзором.

Источник: www.kommersant.ru, https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/08/12/item19357