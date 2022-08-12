Легендарный Барнаульский завод СИБЭНЕРГОМАШ отпраздновал 80-летие с джазом, стрельбой из лука и селфи с директором (отрывок 09.08.22)

Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш — БКЗ» — один из лидеров энергетического машиностроения России — отпраздновал 80-летие. Праздничное мероприятие обошлось без длинных речей в торжественной части и без выступлений модных, но дорогостоящих звезд эстрады в неформальной обстановке. Что было традиционным — так это награждение лучших и, конечно, фуршет, музыка и возможность пообщаться. Тон первой, торжественной, части праздника задал гендиректор завода Михаил Клугман в небольшом фильме о возрождении котельного завода, показанном в самом начале.По сюжету разные сотрудники котельного рассказывали, как в 2015 году работали в полупустых цехах. Как на базе завода было создано новое юрлицо — «Сибэнергомаш — БКЗ». И как затем росла его доля на рынке, появлялись все новые и новые сотрудники, рос объем заказов и,главное — восстанавливалась деловая репутация. Гендиректор завода запомнился короткой фразой о своих сотрудниках, прозвучавшей в фильме. «Вокруг этих людей — барнаульских котельщиков — можно в любом месте построить завод», — сказал он.

Котельный завод в Барнауле — пример предприятий с очень долгой и непростой историей,за которой стоят удивительно стойкие и упорные люди. Он был создан в 1942 году. В августе того года на железнодорожную станцию Барнаула прибыл эшелон — в нем были станки и около сотни сотрудников Невского машиностроительного завода из Ленинграда. В октябре 1942-го котельщики уже построили новый цех. В марте 1943-го выпустили первую продукцию. Это был один из сотни заводов, эвакуированных в Алтайский край в годы.

https://altapress.ru/zhizn/story/legendarniy-barnaulskiy-zavod-otprazdnoval-letie-s-dzhazom-strelboy-iz-luka-i-selfi-s-direktorom-309311