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ЗАЕМ ФРП НА АРМАТУРУ. Полученные средства почти 37 млн руб. Абинский завод нефтепромыслового оборудования направит на производство малогабаритной фонтанной арматуры для нефтедобычи

11 августа, 2022 17
Фонд развития промышленности Кубани предоставляет льготные займы предприятиям. На сегодняшний день действует 15 программ льготного финансирования, ставки по которым не превышают 4% годовых. Это в том числе и «Импортозамещение» с уникальной для аналогичных организаций России ставкой 0,1% годовых. Такой механизм дает возможность кубанским предприятиям в короткие сроки запустить производства импортозамещающей продукции. Благодаря господдержке за последние 6 лет промышленность региона стала драйвером экономики Кубани. В рамках данной программы в середине июня ФРП края был выдан первый заем производителю из Абинского района в размере 36,8 млн рублей. Предприятие занимается выпуском инновационного нефтегазового оборудования. А полученные средства компания направит на производство малогабаритной фонтанной арматуры для нефтедобычи, благодаря чему на отечественном рынке будет частично замещен зарубежный аналог. Производитель планирует провести модернизацию оборудования и увеличить объемы выпускаемой продукции уже в четвертом 
квартале 2022 года.
https://newkuban.ru/news/090856456/?ysclid=l6okixkv25362029488

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