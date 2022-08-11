ЗАЕМ ФРП НА АРМАТУРУ. Полученные средства почти 37 млн руб. Абинский завод нефтепромыслового оборудования направит на производство малогабаритной фонтанной арматуры для нефтедобычи

программ льготного финансирования, ставки по которым не превышают 4% годовых. Это в том числе и «Импортозамещение» с

уникальной для аналогичных организаций России ставкой 0,1% годовых. Такой механизм дает возможность кубанским

предприятиям в короткие сроки запустить производства импортозамещающей продукции. Благодаря господдержке за последние

6 лет промышленность региона стала драйвером экономики Кубани. В рамках данной программы в середине июня ФРП края был

выдан первый заем производителю из Абинского района в размере 36,8 млн рублей. Предприятие занимается выпуском

инновационного нефтегазового оборудования. А полученные средства компания направит на производство малогабаритной

фонтанной арматуры для нефтедобычи, благодаря чему на отечественном рынке будет частично замещен зарубежный аналог.

Производитель планирует провести модернизацию оборудования и увеличить объемы выпускаемой продукции уже в четвертом