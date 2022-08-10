РАБОЧИЕ БУДНИ АРМЗАВОДОВ. На предприятии «Курганприбор» требуются сотрудники инженерно-технических специальностей. График инженеров — 2 на 2, от него не устаёшь: каждые два дня выходные

Курганец Максим Колесников третий год трудится на предприятии «Курганприбор». Он — наладчик станков участка продольного точения механического цеха. Во время обучения проходил здесь практику. Работать после получения образования пришёл на «Курганприбор», не раздумывая.

— Мне понравился график — 2 на 2. От него не устаёшь. Здесь каждые два дня выходных. В принципе, работа не пыльная. В

тепле. Очень нравится, — поделился сотрудник предприятия «Курганприбор» Максим Колесников. — Понравился и сам процесс работы, и люди, находящиеся здесь. Тепло встретили, всему научили, всё показали.

Перед сотрудниками ставят несколько задач, говорит Максим, — соблюдение графика, выполнение нормы и минимум брака.

Особых сложностей в своей работе наладчик не отмечает.

— Нам руководство упростило задачу. Установили программу 3D-моделирования, чтобы намного быстрее выполнять корректировки, — добавил Максим Колесников. Уже который год подряд в области отмечают нехватку инженерных кадров. Предприятие заключает договоры и выдаёт целевые направления выпускникам физико-математических классов для последующего трудоустройства. В этом году в вузы от завода поступает рекордное количество абитуриентов — 32 человека. Для сравнения, в прошлом году был 21 человек. В 2020 году было 8 человек. В 2019 году — 7 человек. Налицо явный рост популярности нашего предприятия, — сказал генеральный директор предприятия «Курганприбор» Федор Колосовников. «Курганприбору» нужны новые специалисты. Генеральный директор отметил, что это могут быть как чистые математики и химики, так и люди, разбирающиеся в радиоэлектронике и конструировании двигателей. На заводе ждут людей любой инженерно-технической специальности. Средняя заработная плата — 45 тысяч рублей

https://kurganpribor.ru, 28 июля