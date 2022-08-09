Производитель оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической отраслей и АЭС ПАО "Уралхиммаш" модернизирует производство, чтобы увеличить объемы выпуска продукции в том числе блоков трубопроводной арматуры на 15%

15%. В частности, в четвертом квартале 2022 года на заводе планируют ввести в эксплуатацию 14 новых сборочно-сварочных

постов, а также приобрести листогибочную машину и оборудование для зачистки донышек. В первом квартале 2023 года

предприятие рассчитывает расширить производственные мощности цехов для изготовления арматурных блоков. "Это длительная

работа и серьезные инвестиции. Но мы уверены: существенные финансовые и временные затраты полностью себя оправдают", -

цитирует департамент гендиректора управляющей компании УЗХМ Тамару Кобаладзе. "Уралхиммаш" специализируетсяна

производстве оборудования для нефтегазового комплекса, атомной энергетики, химической и нефтехимической

промышленности. С 2008 года входит в группу "Объединенные машиностроительные заводы". В 2022 году ПАО "Уралхиммаш"

перешло под управление "УК УЗХМ", которая сфокусирует деятельность предприятия на модернизациипроизводства,

наращивании ассортимента и развитии экспорта продукции, в первую очередь в страны СНГ, говорится на сайте предприятия.