КОНТРАФАКТ. С 26 по 28 сентября 2022 года в Кыргызской Республике, г. Бишкек, состоится X юбилейный Международный форум «Антиконтрафакт»,

Форум посвящен вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Основной девиз форума этого года: «Новые вызовы – новые механизмы борьбы с контрафактом!». Организаторы форума: Кабинет министров Кыргызской Республики, Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация «Антиконтрафакт». Оператор Форума: Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент). Генеральный информационный партнер – государственное информационное агентство России ТАСС. Регистрация участников Х Международного форума «Антиконтрафакт» и Аккредитация СМИ, участвующих в ОЧНОМ формате заканчивается 5 сентября 2022 года в 24:00 по московскому времени.

http://forum-antikontrafakt.ru/. 5 августа