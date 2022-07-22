АССОЦИАЦИИ. Производители спецтехники в машиностроении предложили ценовой приоритет российских производителей при закупках госкомпаний из-за укрепления рубля (15 до 65% от стоимости — такие скидки должны давать иностранные поставщики)

В письме предлагается повысить приоритет по цене для российских поставщиков с 15 до 65% от стоимости товаров — такие скидки должны будут давать иностранные поставщики при конкуренции с производителями из России на госзакупках. Соответствующий проект постановления правительства Кудрявцев просит поручить разработать Минпромторгу и Минэкономразвития. В Минэкономразвития подтвердили, что получили такое поручение от правительства. Однако увеличение приоритета до 65% требует дополнительного обоснования, полагают в Минэкономразвития. Из-за высокого курса рубля по отношению к доллару США и «демпинговых цен» на иностранные товары в продажах дорожно-строительной техники в России сейчас доминирует техника иностранного, прежде всего китайского, производства, отмечает Кудрявцев в письме. По его словам, это «наносит непоправимый ущерб отрасли отечественного дорожно-строительного машиностроения». Текущего приоритета в 15% уже недостаточно для поддержки российских товаров, констатирует он. Увеличение ценовых преференций может стать временной мерой, которая могла бы действовать «хотя бы полгода.

https://www.tek-all.ru/news/id8926-assotsiatsiya-spetsavtoprom-obratilas-v-pravitelstvo-po-dorozhno-stroitelnomu-mashinostroeniu/