БКЗ. БАРНАУЛ. Первая крупная партия запорной арматуры для металлургического предприятия в Турции (12.07.2022)

Крупная партия запорных клапанов серий 998 и 999 поставлена на Искендерунский металлургический завод в Турцию. Клапаны рассчитаны на рабочее давление Рр не более 37,3 МПа, максимальную температуру (Tmax) 545 °С. Вся продукция изготовлена в точном соответствии с ТУ, прошла гидравлические испытания и имеет все необходимые сертификаты. Это первая поставка энергетической арматуры на предприятия Турции.

Клапаны запорные серий 998 и 999 производства нашего завода предназначены для включения или отключения потока среды (воды или пара) в трубопроводах тепловых электрических станций со средними, высокими и сверхвысокими параметрами. Клапаны запорные служат для полного закрытия (открытия) потока рабочей среды путем возвратно-поступательного перемещения запорного органа вдоль оси потока, перпендикулярно плоскости седла.

Присоединение к трубопроводу: под сварку.

Монтажное расположение на трубопроводе: по требованию, в верхней полусфере относительно горловины.

Клапаны запорные предназначены для наружной установки и установки в закрытых помещениях.

Направление подачи рабочей среды: рекомендуется под затвор.

Герметичность затвора: по классу А ГОСТ 9544-2015.

Искендерунский металлургический комбинат — турецкий металлургический завод, расположенный в городе Искендерун на Средиземноморском побережье Турции. Является подразделением компании Erdemir, которая управляет заводом Эрегли на Черноморском побережье Турции. Завод был построен с помощью СССР. Искендерунский металлургический комбинат начал работать в 1979 году. С февраля 2002 завод является подразделением компании Эрдемир. В 2008 году на предприятии произошла модернизация, в результате которой стало возможно прокатывать стальные листы больших площадей. Территория завода составляет 6,8 млн. м². На заводе работает 6000 человек. Завод расположен в районе Пайя Искендеруна. Завод выпускает передельный чугун, сталь, различные виды проката и метизы.

https://bkzn.ru/press-centr/novosti/zapornaya-i-reguliruyushhaya-armatura-dlya-atyrausskoj-tecz-kazaxstan-kopiya-ot-30052022-093838/