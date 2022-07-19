ЗАВОД АДЛ: РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНРЕГ» СЕРИИ КАТ (14 июля)

Компания АДЛ сообщает о дополнении линейки регуляторов давления «ГРАНРЕГ» новыми моделями редукционных клапанов серий КАТ47, КАТ48, КАТ49 и моделью перепускных клапанов КАТ472. В ближайшее время ожидается пополнение складских остатков моделями КАТ472 и КАТ47 в исполнении из бронзы. Регуляторы давления «до себя» КАТ472 предназначены для неагрессивных жидкостей, водяного пара и неагрессивных газов до +225 ˚C.

Регуляторы давления «после себя» КАТ47 и КАТ48 предназначены для жидкостей (нейтральных и агрессивных), воздуха, газов и технических паров (нейтральных и агрессивных) до +120 ˚C. Регуляторы давления «после себя» КАТ49 предназначены для регулирования повышенных давлений на выходе до 5,0 Мпа для жидкостей (нейтральных и агрессивных); воздуха, газов и технических паров (нейтральных и агрессивных) до +120 ˚C.

https://adl.ru/about/news/07_2022/rasshirenie-lineyki-regulyatorov-davleniya-granreg-serii-kat/



